Над лукашенковскими играми смеются даже россияне
- 14.08.2023, 9:17
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«Супергойда» и «невероятный триумф».
В воскресенье, 13 августа, в Минске завершились II Игры стран СНГ, которые проходили в столице Беларуси с 4 августа. Победу в медальном зачете выиграла сборная России, которая завоевала 288 наград, из них 149 золотых.
Такой «невероятный триумф» вызвал издевательства и истерику у российских болельщиков. Фанаты интересуются, почему с такого «значимого события» не было ни одной трансляции по телевидению, пишет «Обозреватель».