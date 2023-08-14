The Times: Путин испугался мобилизации 14.08.2023, 9:23

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Фото: Getty Images

Украина побеждает, но война в 2023-м не закончится.

Владимир Путин отложил проведение новой волны мобилизации до зимы, поскольку опасается роста недовольства среди населения на фоне региональных выборов в сентябре. Украина побеждает в войне: ВСУ могут до ноября прорваться на юге, но война в текущем году вряд ли завершится.

Британское издание The Times опубликовало материал, в котором политолог Марк Галеотти поделился своей точкой зрения о ситуации в войне России против Украины. По его мнению, Путин решил не проводить мобилизацию осенью, поскольку опасается негодования среди населения.

Путин испугался мобилизации осенью

Политолог считает, что Путин сомневается в том, проводить ли новую волну мобилизации. Российские военные придерживаются точки зрения, согласно которой Москва должна объявить новую кампанию, однако политическое окружение убедило главу Кремля в нецелесообразности проведения мобилизации осенью из-за региональных выборов. Непопулярный шаг может привести к недовольству населения.

Как утверждает Галеотти, Путина, скорее всего, не беспокоит тот факт, что в таком случае время на подготовку новых оккупантов сократится, ведь для него главное, чтобы не пошатнулись позиции внутри РФ.

Украина побеждает, но война в 2023-м не закончится

Кроме того, Галеотти полагает, что война продлится дольше, чем предполагалось. Однако у Украины есть возможности в ближайшие месяцы осуществить прорыв на юге.

«Хотя украинское контрнаступление пошло не совсем по плану, это не значит, что он провалилось. Есть освобожденные территории, а российские войска сильно истощены. Еще есть месяц или два и до ноября Украина может совершить прорыв на южном фронте», - считает Галлеотти.

По его словам, Украина удерживает инициативу на фронте и выигрывает войну, но перспективы установления мира пока туманны.

«Проблема в том, что ни одна из сторон не готова к переговорам. Киев считает, что будет лучше вести переговоры, когда он освободит больше территорий и блокирует Крым. Россия уверена, что выдержит контрнаступление в этом году, и надеется на прекращение западной помощи Украине. Поэтому становится все более очевидно, что эта война будет продолжаться и в следующем году», - объяснил ситуацию Галеотти.

Также он добавил, что Украина весной 2024 года должна получить еще больше западного оружия, и, возможно, даже истребители F-16. Поэтому можно надеяться на последующие успехи Киева на поле боя.

«Все зависит от того, смогут ли украинцы сражаться так долго и сможет ли Запад поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. В любом случае перспективы у Киева выглядят лучше, чем у Москвы. Но все, кто наделся на завершение войны в этом году, скорее всего, будут разочарованы», - подчеркнул Марк Галеотти.

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