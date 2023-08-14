Часть российской элиты пошла на контакт: украинская разведка раскрыла детали 14.08.2023, 9:31

3,762

Самые влиятельные россияне понимают, что пора готовиться к смене режима в РФ.

Часть российской «элиты» готова идти на контакт, потому что понимает неизбежность поражения в войне и смены власти в России. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, сейчас российские элиты ведут острую борьбу между собой, конкурируя за властные ресурсы.

«Ключевым мотивом во многих этих процессах является поиск своего места и определенных гарантий безопасности в будущем после Путина. Многие представители военно-политического руководства сегодняшней путинской России действительно понимают, что она обречена», - отметил Юсов.

Представитель разведки подчеркнул, что Украина должна использовать эту ситуацию для того, чтобы защитить собственные интересы.

«Часть этой так называемой «элиты» готова идти на контакт и иногда даже болеет за то, чтобы те или иные группы внутри Кремля несли больше потерь и поражений», – заявил Юсов, отметив, что речь идет именно о меркантильных мотивах российских «элитариев», а не об идеологическом пробуждении.

В ГУР отметили, что Кремль вкладывает значительные ресурсы в попытки дестабилизировать Украину.

«Но это - двусторонний процесс. Мы тоже работаем. И мы понимаем, что демократические государства более устойчивы, чем любая империя. Тем более – такая отсталая и загнивающая, как Россия», - сказал Юсов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».