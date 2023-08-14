Бесконечная очередь за школьными жилетками в Глубоком
- 14.08.2023, 9:35
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Видеофакт.
В Глубоком Витебской области родители и школьники вынуждены стоять в длинной и душной очереди за школьными жилетками.
На видео видно, как люди теснятся в коридоре школы, ожидая своей очереди. Родители жалуются, что им приходится тратить больше часа, чтобы забрать купленные жилетки, которые являются обязательным атрибутом школьной формы.
Они обвиняют руководство школы в издевательстве над детьми перед 1 сентября.
Видео: бесконечная очередь за школьными жилетками в Глубоком.— Сharter97.org (@charter_97) August 14, 2023
В Глубоком Витебской области родители и школьники вынуждены стоять в длинной и душной очереди за школьными жилетками.
На видео видно, как люди теснятся в коридоре школы, ожидая своей очереди. Родители жалуются, что… pic.twitter.com/qQkQHfEPtL