Бесконечная очередь за школьными жилетками в Глубоком 14.08.2023, 9:35

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Видеофакт.

В Глубоком Витебской области родители и школьники вынуждены стоять в длинной и душной очереди за школьными жилетками.

На видео видно, как люди теснятся в коридоре школы, ожидая своей очереди. Родители жалуются, что им приходится тратить больше часа, чтобы забрать купленные жилетки, которые являются обязательным атрибутом школьной формы.

Они обвиняют руководство школы в издевательстве над детьми перед 1 сентября.

Видео: бесконечная очередь за школьными жилетками в Глубоком.



В Глубоком Витебской области родители и школьники вынуждены стоять в длинной и душной очереди за школьными жилетками.



На видео видно, как люди теснятся в коридоре школы, ожидая своей очереди. Родители жалуются, что… pic.twitter.com/qQkQHfEPtL — Сharter97.org (@charter_97) August 14, 2023

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