Больные фантазии Лукашенко 14.08.2023, 9:42

2,688

Фото: Charter97.org

Правитель, уничтоживший авиаотрасль, хочет заставить забыть о своих грехах, пуская пыль в глаза.

Лукашенко поднял вопрос о строительстве нового пассажирского терминала. Этот терминал якобы необходим на перспективу в связи с ростом пассажиропотока, который в Национальном аэропорту уже преодолевал планку в 5 млн человек в год, написала пресс-служба правителя.

– Мы же все на перспективу делаем. Если сегодня в силу сложившихся обстоятельств что-то не нужно, то надо понимать, что это завтра будет востребовано, – сказал Лукашенко.

А теперь вернемся к реальности, пишет «Салiдарнасць». Пассажиропоток, в минском аэропорту действительно уже преодолевал планку в 5 млн человек в год. Но важно учесть, при каких обстоятельствах это произошло.

Некогда лучшие показатели минского аэропорта вертелись возле цифры в два миллиона пассажиров. Их количество стало стремительно расти после 2014 года, когда между Украиной и Россией исчезло авиационное сообщение. Жители этих двух стран использовали минский аэропорт как транзитный хаб.

В 2017 году доля трансферных пассажиров на регулярных рейсах «Белавиа» достигла половины, большинство из них летало между Украиной и Россией. В 2019-м минский аэропорт перешагнул упомянутую рекордную отметку в 5 млн пассажиров.

Возможно ли повторение подобного показателя? Нет – не только в ближайшем, но и отдаленном будущем. Потому как Лукашенко своими действиями угробил все достижения белорусской авиационной отрасли.

После того, как правитель дал команду принудительно посадить в Минске самолет Ryanair, страны Евросоюза (а также Украина) остановили авиасообщение с Беларусью. «Белавиа» потеряла две трети своих направлений. Кроме того, страна лишилась доходов от предоставления воздушного пространства, поскольку европейские авиакомпании отказались от полетов над Беларусью.

После того, как Лукашенко содействовал миграционному кризису на границах с Литвой и Польшей, против «Белавиа», доставлявшей мигрантов в нашу страну, ввели новые санкции: компаниям ЕС было запрещено предоставлять ей финансовые средства. Так национальный авиаперевозчик лишился около половины своих самолетов, взятых в лизинг.

После того, как Лукашенко предоставил территорию Беларуси для военной агрессии против Украины, компаниям во всем мире запретили обслуживать, ремонтировать и иным образом использовать американские детали для обслуживания самолетов «Белавиа».

Уже по итогам 2021 года (инцидент с самолетом Ryanair произошел в мае) пассажиропоток в минском аэропорту сократился до 2,4 миллионов человек, а о показателях за 2022-й вообще молчат – вероятно, они рекордно низкие.

В результате действий Лукашенко и последовавших за ними санкций авиационная отрасль Беларуси потеряла минимум десятки миллионов долларов. «Белавиа» работает в убыток, а минский аэропорт в прошлом году был вынужден ввести режим простоя для сменного персонала и переход на четырехдневную рабочую неделю для административных работников.

Гендиректор аэропорта Вячеслав Хоронеко также заявил: «Мы сталкиваемся с трудностями в поставке нового технологического оборудования и обслуживания уже имеющегося, есть некоторые вопросы с иностранным программным обеспечением».

Несмотря на все это, Лукашенко даже не собирается извиняться, предпочитая пускать пыль в глаза рассказами о работе «на перспективу» и необходимости строительства нового термина при пустующем старом.

Планы по созданию белорусского самолета: что здесь не так

11 августа Лукашенко поделился еще одной своей фантазией – о производстве в Беларуси гражданских самолетов:

– Но, создав производство легковых автомобилей, у меня такая шальная мысль (если я успею это начать при своей президентской жизни) – если нам удастся развернуться и производить свой летательный аппарат, я буду счастлив. Значит, моя новая мечта может сбыться.

Прежде всего стоит отметить, что производство легковых автомобилей в Беларуси никто не создавал: на предприятии под Борисовом всего лишь собирают авто из китайских машинокоплектов. До включения туда более-менее существенных комплектующих белорусского производства – как до Луны.

Чем может закончиться попытка создания гражданским самолетов – вполне очевидно. Тем же, чем закончились попытки создания отечественного смартфона, ноутбука, электромобиля и много чего еще – полным пшиком.

При власти Лукашенко белорусская промышленность оказалась на таком уровне, что достижение задачи, чтобы автобусы МАЗ перестали массово возгораться, выглядит настоящим вызовом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».