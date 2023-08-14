Ученые выяснили, как выглядела ранняя Вселенная 14.08.2023, 10:05

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Космический телескоп Уэбб сделал снимок «соседа» Млечного Пути.

Космический телескоп Уэбб сделал снимок «соседа» Млечного Пути, но эта галактика не является его спутником. Благодаря новому снимку ученые получили детализированное изображение того, как могла выглядеть ранняя Вселенная, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

По словам ученых из Европейского космического агентства, телескоп Уэбб прислал на Землю новый снимок галактики NGC 6822, которую еще называют галактика Барнарда. Она находится на расстоянии 1,6 млн световых лет от нас и представляет собой карликовую галактику шириной в 7 тысяч световых лет. Это в 14 раз меньше, чем ширина Млечного Пути.

Эта галактика обладает низкой металличностью, то есть в ней мало химических элементов, которые тяжелее водорода и гелия. Но в то же время большинство звезд в этой галактике появились в течение последних 5 млрд лет. Более тяжелые, чем водород и гелий, элементы в основном производят звезды в течение всей их жизни, но в ранней Вселенной почти все галактики имели низкую металличность, ведь в них существовали самые первые звезды. Только когда они умерли, то космос наполнился новыми элементами.

Из-за того, что галактика NGC 6822 имеет такие свойства, с ее помощью можно изучать эволюцию галактик в ранней Вселенной, то того, как космос наполнился большим количеством металлов (то есть элементами тяжелее гелия и водорода).

По словам ученых, галактика NGC 6822 провела большую часть своей жизни в относительной изоляции, то есть у нее не происходило взаимодействие с соседними галактиками. Возможно из-за этого она и обладает низкой металличностью, потому как в ней редко появлялись новые звезды. Но астрономы считают, что примерно 3-4 млрд лет назад эта галактика приблизилась к нашей галактике и ситуация изменилась. Поэтому галактика NGC 6822 является отличным объектом для изучения и получения информации о том, как могли выглядеть галактики в ранней Вселенной.

Телескоп Уэбб использовал для наблюдения за этой галактикой два своих инфракрасных прибора — NIRCam и MIRI. Они исследуют разные части электромагнитного спектра, а это позволяет увидеть разные составляющие одной и той же галактики.

Изображение прибора NIRCam показало бесчисленные звезды с беспрецедентной детализацией, а также пыль и газ, которые пронизывают галактику. Изображение прибора MIRI показывает галактическую пыль, которая затемняет звезды, в мельчайших деталях. Новое изображение галактики NGC 6822 сочетает в себе данные с двух приборов.

Галактика Барнарда была впервые обнаружена астрономом Эдвардом Барнардом в 1884 году, хотя ученые сначала ее принял за туманность. В 1925 году астроном Эдвин Хаббл подробно изучил этот объект и подтвердил, что это галактика.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования NGC 6822 смогут предоставить больше информации о том, как появились первые галактики во Вселенной и как они выглядели.

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