Жена и дочь арестованного журналиста Игоря Карнея уехали в Португалию 14.08.2023, 10:23

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Игорь Карней

Фото: «Радыё Свабода»

Сам журналист сейчас находится в СИЗО.

Жена арестованного журналиста Игоря Карнея Инна в Facebook сообщила, что вместе с дочерью уехала в Португалию:

«Екатерина Шульман в одном из своих интервью говорила о привилегии остаться. Не все могут уехать, остаться — это тоже привилегия. До 17 июля, до задержания Игоря, у нас была такая привилегия.

Наш новый этап жизни начался 10 августа, наш дом сейчас в четырех с половиной тысячах километров от Минска, посреди Атлантики, на Азорах. Я не питаю иллюзий или надежд на возвращение, но я знаю, что у меня хватит сил, чтобы сделать это место точкой сборки нашей семьи. Сюда будут прилетать наши дети, когда-нибудь сюда приедет Игорь, я в это верю.

Не так я хотела начать новый этап в жизни, но уж как есть. Пусть высшие силы хранят всех, кто остается в Беларуси».

Напомним, что Игоря Карнея задержали 17 июля. Сейчас он находится в СИЗО. В чем конкретно обвиняют журналиста — официально не сообщалось. По неофициальной версии — в сотрудничестве с интернет-ресурсами, признанными в Беларуси «экстремистскими».

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