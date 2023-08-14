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Как поляки посадили Лукашенко в грязь

  • Олег Постернак
  • 14.08.2023, 10:43
  • 5,036
Как поляки посадили Лукашенко в грязь

Польша готова полностью закрыть границу с Беларусью.

Вчера самопровозглашенного и «вечно легитимного» что-то клюнуло. Пан неожиданно буркнул, что хочет «наладить отношения» с Польшей, потому что надо разговаривать с поляками. Целое поручение выписал даже своему премьеру.

«Это наши люди, славяне. Они все прекрасно понимают. Потерпим, посмотрим. Мы открыты для сотрудничества».

А что стало? А оказывается Польша устами заместителя главы МИДа Павла Яблонского заявила, что готова полностью закрыть границы с Беларусью.

Подобное заявление повторил заместитель главы МВД Мацей Вонсик: Польша перекроет все сообщение с Беларусью, в том числе и железнодорожные переходы, а это остановит транзит китайских товаров в Европу.

Думаю, КНР непублично и достаточно уверенно послало сигнал Минску понять свое место и прекратить свои тупые провокации в угоду Москвы.]

Олег Постернак, «Фейсбук»

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