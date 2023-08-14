Как поляки посадили Лукашенко в грязь Олег Постернак

14.08.2023, 10:43

5,036

Польша готова полностью закрыть границу с Беларусью.

Вчера самопровозглашенного и «вечно легитимного» что-то клюнуло. Пан неожиданно буркнул, что хочет «наладить отношения» с Польшей, потому что надо разговаривать с поляками. Целое поручение выписал даже своему премьеру.

«Это наши люди, славяне. Они все прекрасно понимают. Потерпим, посмотрим. Мы открыты для сотрудничества».

А что стало? А оказывается Польша устами заместителя главы МИДа Павла Яблонского заявила, что готова полностью закрыть границы с Беларусью.

Подобное заявление повторил заместитель главы МВД Мацей Вонсик: Польша перекроет все сообщение с Беларусью, в том числе и железнодорожные переходы, а это остановит транзит китайских товаров в Европу.

Думаю, КНР непублично и достаточно уверенно послало сигнал Минску понять свое место и прекратить свои тупые провокации в угоду Москвы.]

Олег Постернак, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».