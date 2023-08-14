Как поляки посадили Лукашенко в грязь
- Олег Постернак
- 14.08.2023, 10:43
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Польша готова полностью закрыть границу с Беларусью.
Вчера самопровозглашенного и «вечно легитимного» что-то клюнуло. Пан неожиданно буркнул, что хочет «наладить отношения» с Польшей, потому что надо разговаривать с поляками. Целое поручение выписал даже своему премьеру.
«Это наши люди, славяне. Они все прекрасно понимают. Потерпим, посмотрим. Мы открыты для сотрудничества».
А что стало? А оказывается Польша устами заместителя главы МИДа Павла Яблонского заявила, что готова полностью закрыть границы с Беларусью.
Подобное заявление повторил заместитель главы МВД Мацей Вонсик: Польша перекроет все сообщение с Беларусью, в том числе и железнодорожные переходы, а это остановит транзит китайских товаров в Европу.
Думаю, КНР непублично и достаточно уверенно послало сигнал Минску понять свое место и прекратить свои тупые провокации в угоду Москвы.]
Олег Постернак, «Фейсбук»