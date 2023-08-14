Генерал Ходжес: Украина вернет Донбасс и победит в войне, когда изолирует Крым 14.08.2023, 10:37

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Бен Ходжес

Оккупанты попадут в западню.

Для победы в войне над агрессором Россией армии Украины нужно изолировать Крым, чтобы сделать полуостров недоступным для оккупационных войск. Когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

В своем Twitter-аккаунте он прокомментировал пост шведско-американского экономиста и дипломата Андерса Ослунда, который сказал, что Украина правильно действует, когда атакует Крымский мост, поскольку эти действия направлены на разрыв сухопутного снабжения оккупантов, вследствие чего они вынуждены будут выйти из Крыма.

По словам американского генерала, ВСУ должны выполнить свои задачи, среди которых – изоляция Крыма, что приведет к вынужденному выходу оттуда российских оккупационных войск. В таком случае россияне должны будут оставить и Донбасс.

«Изолировать Крым и сделать его неприступным для российских войск - вот как они победят. Крым - это ключ. Кремлю будет наплевать на Донбасс, когда с Крымом будет покончено», - подчеркнул Бен Ходжес.

Ukraine appears to be doing the right thing. it is bombing the Kerch bridge and the northern Crimea bridges, leaving Crimea without land supplies.

Russia had better depart from Crimea & Sevastopol & then coward tinhat dictator Putin will be toast in his bunker. https://t.co/FP1xWnn8pC — Anders Åslund (@anders_aslund) August 12, 2023

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