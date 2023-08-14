В Польше задержали двух шпионов группы «Вагнера»
- 14.08.2023, 10:47
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Они действовали на территории Кракова и Варшавы.
Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши задержало двух россиян - шпионов группы «Вагнера». Они распространяли пропаганду в Кракове и Варшаве.
Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Камински.
«ABW в сотрудничестве с полицией установило и задержало двух россиян, распространявших пропагандистские материалы группы «Вагнера» в Кракове и Варшаве», - написал он.
По его словам, им предъявлены обвинения шпионаже, и они были арестованы.