В Польше задержали двух шпионов группы «Вагнера» 14.08.2023, 10:47

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Они действовали на территории Кракова и Варшавы.

Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши задержало двух россиян - шпионов группы «Вагнера». Они распространяли пропаганду в Кракове и Варшаве.

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Камински.

«ABW в сотрудничестве с полицией установило и задержало двух россиян, распространявших пропагандистские материалы группы «Вагнера» в Кракове и Варшаве», - написал он.

По его словам, им предъявлены обвинения шпионаже, и они были арестованы.

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