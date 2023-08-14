В Гомеле авто несколько раз перевернулось на перекрестке
- 14.08.2023, 11:02
Это попало на запись регистратора.
В субботу, 12 августа, в Гомеле около 05:39 (если верить дате на записи) произошла авария.
ДТП попало на видео, его публикует сообщество «ЧП Гомель». Машины столкнулись на регулируемом перекрестке (светофор был отключен: на видео моргает желтый свет) улиц Свиридова и Огоренко, вблизи остановки общественного транспорта «Универсам «Брянский». От удара одна из легковушек перевернулась.
Сообщается о пострадавшей женщине и водителе одного авто.