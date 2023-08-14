В Гомеле авто несколько раз перевернулось на перекрестке 14.08.2023, 11:02

Это попало на запись регистратора.

В субботу, 12 августа, в Гомеле около 05:39 (если верить дате на записи) произошла авария.

ДТП попало на видео, его публикует сообщество «ЧП Гомель». Машины столкнулись на регулируемом перекрестке (светофор был отключен: на видео моргает желтый свет) улиц Свиридова и Огоренко, вблизи остановки общественного транспорта «Универсам «Брянский». От удара одна из легковушек перевернулась.

Сообщается о пострадавшей женщине и водителе одного авто.

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