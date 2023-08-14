Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто 14.08.2023, 11:10

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил 14 августа Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - говорится в сообщении.

В Telegram-канале приводится алгоритм действий в случае объявления сигнала тревоги.

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