Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто
- 14.08.2023, 11:10
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил 14 августа Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - говорится в сообщении.
В Telegram-канале приводится алгоритм действий в случае объявления сигнала тревоги.