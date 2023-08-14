закрыть
14 августа 2023, понедельник, 11:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто

  • 14.08.2023, 11:10
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил 14 августа Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - говорится в сообщении.

В Telegram-канале приводится алгоритм действий в случае объявления сигнала тревоги.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип
«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип
Драндулет на Луне
Драндулет на Луне Александр Невзоров
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир Дмитрий Бондаренко