В Речице в квартире нашли тела двух человек

В Речице в квартире нашли тела двух человек2
- 14.08.2023, 11:15
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Эксперты выяснили, из-за чего они погибли.
В середине июня в квартире одного из домов Речицы без видимых признаков насильственной смерти были обнаружены тела двух человек. Причину их гибели выясняли сотрудники Госкомитета судебных экспертиз.
Погибшие — 54-летний мужчина и 58-летняя женщина — жили вместе, нигде официально не работали.
Внутри помещения было относительно убрано. Ни спиртного, ни остатков еды на столе и другой мебели найдено не было, однако на полу стояла пятилитровая канистра охлаждающей жидкости, которая была наполовину пуста.
«Тела направили в морг для проведения ряда судебных медицинских химических экспертиз. Необходимо было определить наличие либо отсутствие в телах умерших летучих органических веществ, в том числе и суррогатов алкоголя», — сообщили в ГКСЭ.
Экспертиза обнаружила в организме погибших этиленгликоль в летальной концентрации. Это и послужило причиной смерти.