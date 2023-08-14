В Речице в квартире нашли тела двух человек 2 14.08.2023, 11:15

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Эксперты выяснили, из-за чего они погибли.

В середине июня в квартире одного из домов Речицы без видимых признаков насильственной смерти были обнаружены тела двух человек. Причину их гибели выясняли сотрудники Госкомитета судебных экспертиз.

Погибшие — 54-летний мужчина и 58-летняя женщина — жили вместе, нигде официально не работали.

Внутри помещения было относительно убрано. Ни спиртного, ни остатков еды на столе и другой мебели найдено не было, однако на полу стояла пятилитровая канистра охлаждающей жидкости, которая была наполовину пуста.

«Тела направили в морг для проведения ряда судебных медицинских химических экспертиз. Необходимо было определить наличие либо отсутствие в телах умерших летучих органических веществ, в том числе и суррогатов алкоголя», — сообщили в ГКСЭ.

Экспертиза обнаружила в организме погибших этиленгликоль в летальной концентрации. Это и послужило причиной смерти.

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