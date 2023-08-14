Porsche изобрели инновационный глушитель для улучшения аэродинамики авто 14.08.2023, 11:27

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Фотофакт.

Глушитель также одновременно будет выполнять роль заднего диффузора. Это положительно скажется на общей аэродинамике автомобиля.

Porsche подали заявку на патент глушителя выхлопной системы, который способен улучшить аэродинамику авто. Эта технология может появиться на спорткаре 911 следующего поколения. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

В патенте описывается конструкция глушителя, который одновременно будет выполнять роль заднего диффузора. Для этого он получит аэродинамическую форму.

По задумке, глушитель оснастят элементом, который будет направлять воздух. Благодаря этому можно будет повлиять на прижимную силу спорткара. Элементы воздуховода могут регулироваться вручную или автоматически.

Глушитель, разработанный Porsche, будет иметь углубления или возвышения, предназначенные для обтекаемого направления воздушного потока в области днища авто к задней части. Такую технологию можно применить на разных выхлопных системах.

Эта технология пока находится на раннем этапе проектирования. Инженерам предстоит решить многие проблемы, которые могу возникнуть во время производства.

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