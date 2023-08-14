«Генерал СВР»: На выходных Путин чувствовал себя плохо

«Генерал СВР»: На выходных Путин чувствовал себя плохо2
- 14.08.2023, 11:33
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Пришлось встречаться с врачами.
Российский диктатор Владимир Путин чувствовал себя плохо на выходных (12-13 августа).
Лидер россиян не проводил совещания и принимал только лекарства и доклады, говорится в Telegram-канале «Генерал СВР». В то же время в сообщении не указана причина плохого самочувствия Путина.
«На выходных Путин чувствовал себя плохо… Личные встречи президента ограничились лечащими врачами и несколькими близкими людьми», - отмечается на канале.