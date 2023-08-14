В Армении погиб и.о. посла Украины 1 14.08.2023, 12:26

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Александр Сенченко

Дипломат умер в воскресенье.

В Армении погиб временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко, который возглавлял украинскую дипломатическую миссию в стране.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Дипломат умер в воскресенье, 13 августа. По данным местных СМИ, которые ссылаются на спасательную службу министерства внутренних дел Армении, он утонул в озере Севан. Тело извлекли с глубины около 1,5 м и доставили на берег, медики констатировали смерть.

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