В Армении погиб и.о. посла Украины

В Армении погиб и.о. посла Украины1
- 14.08.2023, 12:26
- 4,802
Дипломат умер в воскресенье.
В Армении погиб временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко, который возглавлял украинскую дипломатическую миссию в стране.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
Дипломат умер в воскресенье, 13 августа. По данным местных СМИ, которые ссылаются на спасательную службу министерства внутренних дел Армении, он утонул в озере Севан. Тело извлекли с глубины около 1,5 м и доставили на берег, медики констатировали смерть.