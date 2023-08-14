Генерал Наев: Существует вероятность повторного наступления оккупантов на Киев 14.08.2023, 13:30

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Решение будут принимать в Кремле.

Российские оккупанты могут предпринять новую попытку наступления на Киев, если такое решение примут власти страны-агрессора РФ. Об этом в опубликованном 14 августа интервью «РБК-Украина» заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал Сергей Наев.

«Повторное наступление на Киев никто никогда не исключал. Мы понимаем, что враждебные намерения зависят только от решений высшего политического руководства РФ. Так что, учитывая указанное, такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами. Но это не значит, что в дальнейшем оно не может произойти», – сказал Наев.

По его словам, все будет зависеть от принятия решений и от наличия сил и средств у противника.

«Наша разведка постоянно мониторит ситуацию и своевременно доводит информацию до руководства ВСУ и соответствующих командующих группировками. Учитывая это, мы делаем все, чтобы повысить нашу способность не допустить успешных вражеских действий на киевском направлении. Учитывая, что враг может сделать это в будущем – к этой работе мы привлекаем и глав ОВА, и другие составляющие силы обороны и безопасности», – отметил Наев.

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