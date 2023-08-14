СМИ: В России разгорается конфликт между начальником Генштаба и командующим ВДВ

СМИ: В России разгорается конфликт между начальником Генштаба и командующим ВДВ3
- 14.08.2023, 13:47
- 10,166
Среди десантников начались проверки.
Конфликт между начальником Генштаба Вооруженных сил страны-агрессора РФ Валерием Герасимовым и командующим российскими Воздушно-десантными войсками Михаилом Теплинским усугубляется, что демонстрируют дополнительные проверки среди десантников. Об этом изданию «Гордон» сообщили источники в ГУР Минобороны Украины.
Источники в разведке подтверждают начало проверок боевых подразделений российских ВДВ на предмет лояльности либо нелояльности личного состава по отношению к руководству минобороны и Генштаба ВС РФ.
По данным источника, распоряжение начать проверки дал представителям Главного военно-политического управления Генштаба ВС РФ лично Герасимов.
Источники отмечают, что Теплинского уважают в российской армии и многие считают его лучшей заменой Герасимову.
«Соответственно, Герасимов, чувствуя свой возможный проигрыш Теплинскому в борьбе за пока что свое кресло вождя, включает все возможные инструменты для дискредитации командующего ВДВ в глазах хозяев Кремля», – заявил собеседник издания.
В ГУР полагают, что выводы, которые будут представлены в отчетах по результатам проверок, известны заранее.
«И точно можно констатировать еще большее моральное разложение уставших и изрядно побитых десантников, которых добивают свои же «комиссары» участившимися проверками», – добавил источник.