СМИ: В России разгорается конфликт между начальником Генштаба и командующим ВДВ 3 14.08.2023, 13:47

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Валерий Герасимов

Среди десантников начались проверки.

Конфликт между начальником Генштаба Вооруженных сил страны-агрессора РФ Валерием Герасимовым и командующим российскими Воздушно-десантными войсками Михаилом Теплинским усугубляется, что демонстрируют дополнительные проверки среди десантников. Об этом изданию «Гордон» сообщили источники в ГУР Минобороны Украины.

Источники в разведке подтверждают начало проверок боевых подразделений российских ВДВ на предмет лояльности либо нелояльности личного состава по отношению к руководству минобороны и Генштаба ВС РФ.

По данным источника, распоряжение начать проверки дал представителям Главного военно-политического управления Генштаба ВС РФ лично Герасимов.

Источники отмечают, что Теплинского уважают в российской армии и многие считают его лучшей заменой Герасимову.

«Соответственно, Герасимов, чувствуя свой возможный проигрыш Теплинскому в борьбе за пока что свое кресло вождя, включает все возможные инструменты для дискредитации командующего ВДВ в глазах хозяев Кремля», – заявил собеседник издания.

В ГУР полагают, что выводы, которые будут представлены в отчетах по результатам проверок, известны заранее.

«И точно можно констатировать еще большее моральное разложение уставших и изрядно побитых десантников, которых добивают свои же «комиссары» участившимися проверками», – добавил источник.

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