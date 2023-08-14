закрыть
14 августа 2023, понедельник, 14:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Брестскую пограничную группу возглавил выпускник академии ФСБ РФ

4
  • 14.08.2023, 13:57
  • 4,300
Брестскую пограничную группу возглавил выпускник академии ФСБ РФ

Максим Бутранец родился в России.

Новый начальник Брестской пограничной группы Максим Бутранец приступил к выполнению своих обязанностей. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба Брестского облисполкома.

Максим Бутранец родился в российском Свердловске (ныне — Екатеринбург), окончил Минское суворовское училище, факультет пограничных войск Военной академии Беларуси, Пограничную академию ФСБ России. Служил в различных подразделениях Государственного погранкомитета Беларуси, был первым заместителем начальника Гомельской пограничной группы. В июле 2015 года назначен начальником Пинского погранотряда. С 2018 по 2021 год возглавлял Сморгонскую пограничную группу, писал «Вечерний Брест».

Прошлый начальник Брестской погрангруппы Игорь Гутник в июле был назначен заместителем председателя Госпогранкомитета (ГПК).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип
«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип
Драндулет на Луне
Драндулет на Луне Александр Невзоров
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир Дмитрий Бондаренко