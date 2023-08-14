Брестскую пограничную группу возглавил выпускник академии ФСБ РФ 4 14.08.2023, 13:57

4,300

Максим Бутранец родился в России.

Новый начальник Брестской пограничной группы Максим Бутранец приступил к выполнению своих обязанностей. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба Брестского облисполкома.

Максим Бутранец родился в российском Свердловске (ныне — Екатеринбург), окончил Минское суворовское училище, факультет пограничных войск Военной академии Беларуси, Пограничную академию ФСБ России. Служил в различных подразделениях Государственного погранкомитета Беларуси, был первым заместителем начальника Гомельской пограничной группы. В июле 2015 года назначен начальником Пинского погранотряда. С 2018 по 2021 год возглавлял Сморгонскую пограничную группу, писал «Вечерний Брест».

Прошлый начальник Брестской погрангруппы Игорь Гутник в июле был назначен заместителем председателя Госпогранкомитета (ГПК).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».