Брестскую пограничную группу возглавил выпускник академии ФСБ РФ

Брестскую пограничную группу возглавил выпускник академии ФСБ РФ4
- 14.08.2023, 13:57
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Максим Бутранец родился в России.
Новый начальник Брестской пограничной группы Максим Бутранец приступил к выполнению своих обязанностей. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба Брестского облисполкома.
Максим Бутранец родился в российском Свердловске (ныне — Екатеринбург), окончил Минское суворовское училище, факультет пограничных войск Военной академии Беларуси, Пограничную академию ФСБ России. Служил в различных подразделениях Государственного погранкомитета Беларуси, был первым заместителем начальника Гомельской пограничной группы. В июле 2015 года назначен начальником Пинского погранотряда. С 2018 по 2021 год возглавлял Сморгонскую пограничную группу, писал «Вечерний Брест».
Прошлый начальник Брестской погрангруппы Игорь Гутник в июле был назначен заместителем председателя Госпогранкомитета (ГПК).