Разгром россиян в Урожайном: оккупанты бегут к Старомлыновке, теряя еще восемь километров фронта 1 14.08.2023, 14:25

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Еще один населенный пункт может быть освобожден ВСУ без боя.

Российские военные пропагандисты бьют тревогу и сообщают, что ситуация на Южном направлении фронта для российской армии усугубляется. Z-военкор Романов сообщает, что после потери Урожайного подразделения ВС РФ попытались зацепиться за южную окраину населенного пункта, однако атака провалилась и оккупанты были вынуждены окончательно покинуть село, пишет «Диалог».

Пропагандист подчеркивает, что контрбатарейная борьба со стороны российской армии на указанном участке фронта отсутствует полностью. Более того, по его словам, проблемы оккупантов настолько серьезные, что они могут отойти на глубину сразу до 8 километров и рассматривают возможность дальнейшего отступления к Старомлыновке, сдав село Завитне Бажання без боя.

Завитне Бажання находится к югу от Урожайного и Старомайорского. Далее находится Старомлыновка, которая имеет стратегическое значение на указанном участке фронта. Здесь проходит основная линия обороны россиян с так называемыми противотанковыми «зубами дракона».

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