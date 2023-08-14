Cтали известны новые обстоятельства задержания новополоцких активистов Бритиковой и Кухаренка 14.08.2023, 14:36

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Их сообщили правозащитники.

Правозащитники «Весны» сообщили некоторые новые обстоятельства задержания бывшего председателя Белорусского независимого профсоюза на ОАО «Нафтан» Ольги Бритиковой и одного из работников объединения, который ушел в стачку в 2020 году, Александра Кухаренка.

Александра Кухаренка, по словам правозащитников, омоновцы задержали в деревне Росица Верхнедвинского района.

Обыски прошли на квартире Кухаренка в Новополоцке, у его родителей в Новополоцке, а также в деревне Росица.

Пока известно, что Александр обвиняется по статье 361 Уголовного кодекса (часть неизвестна).

Ранее сообщалось, что среди задержанных также и жена Александра — она на свободе. В семье — двое несовершеннолетних детей.

Бритикову, сообщает «Вясна», обвиняют по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса («публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Республики Беларусь, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, в том числе на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Республики Беларусь»).

В 2020 году Ольга Бритикова отбыла 75 суток за решеткой подряд — ей присудили 5 арестов за якобы несанкционированное пикетирование. Во время ареста она объявляла голодовку в знак протеста.

Александр Кухаренок — один из самых первых, кто в 2020 году объявил стачку на предприятии. Его также арестовывали по административному делу — в 2021 году он отбыл 20 суток ареста по ст. 24.23 КоАП.

Правозащитники пытаются выяснить местонахождение задержанных активистов.

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