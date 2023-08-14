Россиянин обматерил мэра Уссурийска, предложившего по $1400 пострадавшим от наводнения 6 14.08.2023, 14:58

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Острый разговор попал на видео.

В российском Уссурийске произошло наводнение, которое повредило жилье и имущество многих горожан. Жители встретились с мэром Уссурийска Евгением Коржом и главой Приморья Олегом Кожемяко, чтобы выяснить, какие меры будут приняты для восстановления и компенсации.

Один из пострадавших рассказал, что у него затопило два этажа дома. Мэр Корж обещал ему выплатить 150 тысяч рублей ($1400). Но житель города не остался доволен такой суммой и обматерил чиновника.

«Ребенок, бл*ть, без одежды. Все утонуло с учебниками. Че я сделаю за 150 тысяч?» — возмутился он. «Себе, бл*ть, сделайте что-нибудь за 150 тысяч, че ты купишь на них сейчас? Вы в магазине, бл*ть были сегодня? И че там, как с ценами?» — добавил он.

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