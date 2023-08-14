«Тамара - не пресс-служба, говорит правду» 2 14.08.2023, 15:19

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Зарплаты на заводах возмущают даже пенсионеров.

В редакцию сайта Charter97.org написала читательница Светлана:

- Живу я в одном из городков на западе Беларуси. Уже давно на пенсии, а перед ней работала на инженерной должности на механическом заводе. Всегда с интересом слушаю новости о нынешней жизни предприятия.

Недавно встретила свою знакомую Тамару, тоже пенсионерку. Та похвасталась: «Ой, Света, а моего мужика же позвали с пенсии обратно на механический завод. Упрашивали, так как работать некому. Так работает уже, в техническом отделе, кстати».

Сначала я даже обрадовалась, что мое прежнее предприятие, несмотря на все препятствия, держится на поверхности, а может даже и развивается, так как набирает же людей на работу. Тем более я сама когда-то работала в том техническом отделе, который был самый многочисленный на заводе (численность персонала достигала 10 человек). Но надо же было мне спросить, сколько же теперь там работников.

А Тамара - не пресс-служба, говорит искреннюю правду: «Так мой Василий там единственный сотрудник. Правда, и он собирается увольняться, потому что платить никак не хотят...».

Попрощались мы, а я еще долго стояла в задумчивости. На самом деле ничего удивительного в такой ситуации нет. Ведь для развития каждому предприятию нужны инвестиции. Какой же инвестор рискнет вкладывать деньги, если в государстве «не до законов»? Нужны образованные мотивированные работники, в том числе молодые. Такими же мизерными зарплатами даже стариков завлечь не могут.

Вот если бы завод начал производить пушки или ракеты, тогда бы, наверное, процветал на кровавые российские деньги. Не дай Бог дождаться такой конверсии. Пусть уж лучше упадет вместе с нынешним режимом.

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