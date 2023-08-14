Маму школьника возмутило сообщение от учительницы 14.08.2023, 15:31

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Белоруска жестко высказалась о дневниках.

- Вот не дают догулять родителям каникулы. Еще двадцать дней до 1 сентября, а уже в группу с соцсети прислали образец дневника, - написала в редакцию сайта Charter97.org мама школьника.

Лежу я на берегу озера и получаю сообщение от учительницы с образцом дневника, и как кувалдой по голове! Рассматриваю обложку. Сверху «тряпка» и «капуста», снизу «капуста» и «тряпка», а посередине площадь Победы со словами «Подвиг народа бессмертен».

Размышляю, как мне убрать всю брезгливость и презрение, стыд и беспомощность да пойти купить это «произведение искусства». Дома, конечно же, мы его подкорректируем: залепим, закрасим, наденем обложку, чтобы и знака не было этого заката над болотом.

Вспомнились мне мои школьные годы, как сейчас кажется, еще свободы, когда дневники были и с котиками и с собачками, и с героями фильмов. Было так радостно показать свой дневничек и рассмотреть другие.

Но я верю, что вскоре «капуста» и «тряпка» будут убраны не только из дневников, а вообще из государства. Тогда каждый ребенок будет выбирать дневник не по приказу, а по своему вкусу. Вот, я бы сегодня выбрала дневник с площадью Кастуся Калиновского и словами: Каго любіш? – Люблю Беларусь. – То ўзаемна.

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