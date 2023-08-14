Премьер-министр Латвии уходит в отставку 14.08.2023, 15:30

Кришьянис Кариньш

У Кришьяниса Кариньша возникли разногласия с партнерами по коалиции.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил в понедельник, что он и его правительство уйдут в отставку на этой неделе из-за блокирования работы правительства для благосостояния и экономического роста страны.

«В этот четверг я подам президенту заявление об отставке себя и этого кабинета», - написал Кариньш.

В пятницу Кариньш заявил, что надеется изменить состав правительства после того, как нынешние партнеры по коалиции отклонили его предложение о перестановках в кабинете министров, сообщает Reuters со ссылкой на латвийские СМИ.

Также сообщается, что в среду правоцентристская партия Кариньша «Новое единство» планирует выбрать своего кандидата на пост премьер-министра.

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