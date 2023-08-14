Ученые обнаружили в космосе новый уникальный массивный объект 2 14.08.2023, 15:40

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Это не звезда и не планета.

Исследователи опубликовали на сервере препринтов arXiv результаты новых наблюдений за космосом. Согласно исследованию, им удалось обнаружить новый очень массивный коричневый карлик, который представляет собой очень необычный тип космических объектов, пишет Phys (перевод - «Фокус»).

Коричневыми карликами называют объекты, которые не являются ни планетами, ни звездами, хотя имеют схожие с ними характеристики. Считается, что эти объекты набрали слишком много массы во время формирования, чтобы их можно было считать планетами и слишком мало массы, чтобы запустить в ядре термоядерный синтез.

По словам ученых, в основном коричневые карлики имеют массу, которая минимум в 13 раз и максимум в 80 раз больше массы Юпитера. Хотя астрономы уже нашли много таких объектов, все же найти очень массивные коричневые карлики удается очень редко.

Но ученые сообщили о том, что им это удалось и они обнаружили редкий коричневый карлик с массой, которая в 80 раз больше массы Юпитера. То есть этот объект имеет верхний предел расчетных масс для коричневых карликов. Таким образом этот объект считается субзвездой и тем не менее, в его ядре не происходит синтез водорода, необходимый для существования настоящей звезды.

Новый коричневый карлик получил название ZTF J2020+5033 и он вращается вокруг звезды красного карлика на расстоянии в 445 световых лет от нас. По сути оба объекта представляют собой тесно связанную двойную систему.

Ученые считают, что температура нового коричневого карлика составляет примерно 1400 градусов Цельсия и он имеет самую маленькую орбиту из всех известных коричневых карликов. Этот объект совершает полный оборот вокруг соседней звезды (она очень маленькая: 0,17 диаметра Солнца и 0,13 его массы; температура звезды – 2600 градусов Цельсия) всего за 1,9 часов.

Астрономы считают, что оба объекта в этой системе являются достаточно древними, хотя оценки возраста разнятся от 5 млрд до 13 млрд лет. По словам ученых, и звезда и коричневый карлик оказались намного меньше, чем подобные объекты в других таких же тесных системах. Скорее всего раньше они имели больший размер.

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