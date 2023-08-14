На Новогрудском заводе газовой аппаратуры идут «чистки» 3 14.08.2023, 16:00

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Правозащитники назвали того, кто их проводит.

На прошлой неделе силовики задержали как минимум трех работников Новогрудского завода газовой аппаратуры, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По данным правозащитников, задержания на заводе проходят практически каждую неделю за подписки на «экстремистские» каналы. Сотрудников завода заставляют сдавать телефоны «на проверку».

«Чистками» на предприятии занимается бывший сотрудник Новогрудского РОВД Мошчар, который теперь работает идеологом НЗГА», — подчеркивают правозащитники.

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