Белорусские эпидемиологи бьют тревогу из-за роста случаев клещевых инфекций 14.08.2023, 16:21

Он может передаваться с молоком.

В Минской области регистрируется меньше случае укусов клещей, однако растет заболеваемость клещевыми инфекциями, пишет БелТА. В Минском облцентре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали о том, что в январе-июле 2023-го фиксируется на 17,6% меньше обращений из-за укусов клещей, чем в прошлом году. Однако при этом заболеваемость клещевыми инфекциями возросла: с 8 до 11 случаев за семь месяцев, случаев болезни Лайма стало больше в 1,5 раза.

Всего в июле в больницы Минской области обратились 516 человек, в том числе 184 ребенка, к которым присосались клещи. Из-за укусов клещей обращались в больницы во всех регионах Минщины, кроме Стародорожского района.

Белорусские эпидемиологи констатируют, что сезон активности клещей продолжается. В результате укуса клеща могут передаваться такие опасные инфекции, как болезнь Лайма или клещевой энцефалит. Но инфицирование может случится и без присасывания клеща.

- Клещевым энцефалитом можно заразиться и при употреблении в пищу сырого молока коз, крайне редко - коров, - уточнили специалисты.

Обращений из-за укусов клещей стало меньше, а заражений - больше.

Но все же, чаще всего, клещи могут укусить человека во время похода в лес (86% случаев), но также - в сельской местности и на даче. Чтобы себя обезопасить, нужно носить светлую одежду, закрывающую все участки тела и головной убор, не забывать про репеллентно-акарицидные средства, осматривать после прогулок себя, детей и домашних животных. Для снижения числа клещевых инфекций в Беларуси проводят акарицидную обработку.

После укуса клеща, нужно его целиком удалить из раны, не раздавив, обработать место укуса спиртовым раствором, обратиться в ближайшую больницу.

- Максимально эффективной химиопрофилактика будет только, если прием антибиотиков начался в первые 72 часа после укуса клеща, - прокомментировали в санэпидслужбе.

Если в течение месяца после присасывания клеща ухудшается самочувствие, повышается температура, растет красное пятно на месте укуса, нужно срочно обратиться к врачу.

В Беларуси исследования на наличие возбудителей клещевого энцефалита, болезни Лайма, анаплазмоза, эрлихиоза проводятся платно методом ПЦР-теста. Исследования проводятся в центрах гигиены и эпидемиологии, РНЦП эпидемиологии и микробиологии и др.

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