Россияне попали в ловушку на фронте 1 14.08.2023, 16:26

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На Бахмутском участке фронта Путин загнал своих генералов в тупик.

Одним из самых горячих участков фронта продолжает оставаться Бахмутское направление. Продолжаются ожесточенные бои за Клещиевку, куда россияне постоянно перебрасывают резервы. Почему этот участок настолько важен для оккупантов, какие силы они там стачивают и стоит ли Вооруженные силы Украины штурмовать Бахмут - «Апострофу» рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов.

Россияне непрерывно перебрасывают резервы на Клещиевку. Там настоящая мясорубка и россияне там стачивают свои подразделения. Они уже начали туда тянуть полки из Луганской области, с участка Купянско-Лиманского оперативного направления.

Это все наследие Пригожина. Он создал политически-идеологического идола, что Бахмут - это огромная победа, которую одержала российская оккупационная армия на территории Украины. И они не могут сдать город, поэтому пытаются любым способом удержать плацдарм фактически по линии Андреевка - Клещиевка - Курдюмовка. Враг понимает – если мы прорываем фронт на любом участке этого рубежа, то дальше мы фактически можем продвигаться и срезать весь этот выступ, вместе с Бахмутом, включительно до Соледара.

Политически это будет безумное поражение для Кремля. Даже большее, чем потопление крейсера «Москва». Тогда им удалось это немного скрыть от общества, а тут так распиарено, что скрыть не удастся. Поэтому они идут на огромные жертвы и потери, чтобы не отступать. И пока у россиян будут возможности, они будут бросать людей в эту мясорубку, чтобы пытаться удержать этот рубеж.

Возможны ли бои непосредственно в Бахмуте? В любом городе труднее вести боевые действия, чем на открытой местности. Потому что есть очень много мест, где можно прятаться. Особенно под руинами могут храниться пустоты и уцелевшие помещения, где может находиться враг.

Но на сегодняшний день ситуация по Бахмуту следующая: враг еще две недели назад вывел десант из города, заведя несколько полков так называемых территориальных войск. Это мобилизованные. То есть фактически командование российской армии наполнило город не самыми боеспособными частями. Однако нам нет смысла штурмовать город и зачищать его. Туда нужно заходить после оцепления города и предложения сдаться врагу. Если же будет принято решение штурмовать Бахмут, то это будет очень тяжело.

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