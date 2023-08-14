«Ущипните меня, я точно в маршрутке?» 1 14.08.2023, 16:39

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Водитель буса «Минск — Гродно» дарит пассажирам угощения, как в самолете перед вылетом.

В TikTok прославился водитель маршрутки «Минск - Гродно». Ролик о том, как он общается с пассажирами, набрал более 300 000 просмотров и несколько сотен восторженных отзывов. Журналисты разыскали Владимира – это он обращается к каждому пассажиру по имени и дарит всем сладости.

«Ущипните меня, я точно в маршрутке?». Именно так описала свои впечатления от поездки автор видео. Ее удивление можно понять.

Видео, как водитель маршрутки «Минск-Гродно» общается с пассажирами:

«А еще каждого из пассажиров он называл по имени. Прикиньте?!», - подписала видео в TikTok автор видео.

Редакция mapbel.by разыскала водителя. Это было не сложно. Владимир – представитель компании-перевозчика, состоящей в Межрегиональной ассоциации перевозчиков.

«Кажется, все время угощал пассажиров»

На маршруте Гродно-Минск он работает уже около 7 лет. Когда ввел такой необычный сервис, уже и не вспомнит. Кажется, что все время угощал пассажиров конфетками и мило общался с ними.

Он честно признается, что это не личное ноу-хау. Подсмотрел идею во время заграничных поездок, говорит, там вазы с конфетами для угощения посетителей стояли повсеместно. Первый бус, кстати, был сделан с учетом этого: сразу в нескольких местах в салоне размещались ниши, куда водитель раскладывал сначала визитки, а затем и конфеты.

«А улыбаться людям, быть приветливым – это, наверное, у меня в крови. Это сейчас, к слову, в том же магазине или на заправке тебя вежливо обслуживают, а лет 20 назад на меня смотрели странно, когда я здоровался с незнакомым мне кассиром», - вспоминает Владимир.

В поездках также выработалась своеобразная традиция. Владимир приветствует каждого из пассажиров, запоминает, как его зовут, чтобы, когда надо будет обратиться, сделать это по имени. Дальше водитель не только угощает конфетками, но и рассказывает, где и как можно подзарядить гаджеты, подсказывает пароль от Wi-Fi. Зачем все это надо?

«Комфорт – это не только ровная дорога»

«Пассажир должен не просто добраться из одного место в другое, а получить от поездки удовольствие. Комфорт – это не только ровная дорога, четкое расписание и хороший автобус. Это понятие намного шире. И если поездка начинается с улыбки, то и пройдет она в хорошем настроении», - говорит водитель.

Владимир уверен, что водитель – это лицо компании-перевозчика. Если он груб с пассажирами, невежлив, одет неопрятно или грязно, наплевательски относится к работе, то все старания руководства, маркетологов и логистов могут сойти на нет. Постоянных клиентов такой подход не прибавит.

Кстати, а как реагируют пассажиры на необычного водителя?

«Иногда даже вижу какое-то недоверие, мол, это розыгрыш? Все-таки не все еще привыкли к вежливому обслуживанию и сервису. Но потом настроение у людей поднимается, на лицах появляются улыбки, значит, я все делаю правильно. Знаете, когда в конце поездки люди говорят «спасибо!», то и усталость от трудного пути будто бы уходит», - признается Владимир. Он подчеркивает, когда даришь добро, оно обязательно вернется к тебе бумерангом.

Дорого ли обходится такой сервис? Собеседник говорит, что не задумывался об этом. Конфеты приобретает от случая к случаю. Причем всякий раз новый вид. Поэтому даже постоянным пассажирам они не приедаются.

Однажды на пассажиров пришлось вызвать милицию

Впрочем, не все пассажиры идеальны. Это жизнь, поэтому в ней есть место и неприятностям, и скандалам. Однако Владимир старается все острые ситуации сглаживать максимально дипломатическими методами, не раздувая конфликт, а наоборот, понижая градус. Получается почти всегда. Хотя однажды на пассажиров пришлось вызвать милицию.

«Двое мужчин стали употреблять спиртное на заднем сиденье. Я предупредил раз, два, а потом попросту забрал бутылку, сказал, что в Гродно верну. Но слова на них не очень-то и подействовали. Мужчины стали задирать других пассажиров. Пришлось остановиться и вызвать наряд», - вспоминает Владимир.

Он говорит, что мог бы попросту высадить дебоширов на обочине, но так поступать не стал. Все-таки выпившие могли попытаться остановить попутку, выйти на дорогу, а в этом случае и до беды недалеко. Зачем рисковать чужими жизнями?

Из-за диких животных, на М6 всегда приходится быть в напряжении

Владимир уверен, дорога не прощает ошибок и расслабленности. Поэтому во время рейса концентрация стопроцентная. Трасса М6 после реконструкции стала более удобной и безопасной, но некоторые проблемы до сих пор не решены.

«Это появление диких животных на дороге. Случаются и аварии. Причем, предугадать, где появится дикое животное невозможно. Приходится быть в постоянном напряжении, ведь я отвечаю не только за себя и машину, но и за пассажиров», - признается водитель маршрутки.

Он считает, что к мнению тех, кто каждый день ездит по трассе, стоит прислушаться. Иногда водитель может указать и строителю, и проектировщику, и обслуживающей организации на нюансы, которые стоит и можно улучшить.

Как обезопасить трассу М6 от диких животных

Таких водителей, как Владимир, признаемся честно, пока не очень много. Почему коллеги не перенимают такой подход? В ответ на вопрос собеседник пожимает плечами. Говорит, что патент на это не получал. Если кто-то станет встречать пассажиров таким же образом, будет только рад.

«Отношение к маршруткам и к маршрутчикам формируется при взгляде со стороны. Поэтому важно быть культурным и по отношению к пассажирам, и по отношению к другим водителям. Соблюдай правила, пропускай другие машины, сам благодари «аварийкой», а дальше заметишь, сколько на дороге хороших людей», - улыбается водитель.

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