ВСУ нанесли мощный удар по командному пункту россиян под Мариуполем 14.08.2023, 17:17

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Успешную операцию украинские бойцы провели в селе Юрьевка.

Украинские военные сегодня, 14 августа, нанесли мощный удар по командному пункту россиян в селе Юрьевка Мариупольского района. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

По информации «СтратКома», удар был нанесен около 11:00. Командный пункт оккупантов находился в санатории «Хвиля».

В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что в результате атаки получили ранения десятки оккупантов, а из мирных жителей никто не пострадал. Одно из попаданий, по его словам, было в казарму врага.

Андрющенко уточнил, что 50 раненых солдат РФ уже вывезли в Мариуполь. Он предполагает, что всего пострадали более сотни россиян.

Напомним, последние несколько месяцев на временно оккупированных территориях Украины все чаще гремят взрывы. Большинство из них связано с ударами украинских защитников по местам скопления российских солдат, их техники, а также складам с боеприпасами.

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