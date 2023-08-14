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Украинские военные уничтожили российский дрон вблизи Авдеевки

  • 14.08.2023, 18:17
Украинские военные уничтожили российский дрон вблизи Авдеевки
иллюстрационное фото

Фотофакт.

Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили вражеский дрон-камикадзе в районе Авдеевки (Донецкая область).

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Успешная ликвидация дрона-камикадзе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что возле Авдеевки специалист РЭБ нарушил канал управления вражеского БПЛА и тот завис в небе.

«Неподвижную мишень бойцы ГПСУ успешно сбили, а остатки квадрокоптера упали возле позиций пограничников», - добавили пограничники.

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