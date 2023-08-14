Украинские военные уничтожили российский дрон вблизи Авдеевки
- 14.08.2023, 18:17
Фотофакт.
Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили вражеский дрон-камикадзе в районе Авдеевки (Донецкая область).
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«Успешная ликвидация дрона-камикадзе», - говорится в сообщении.
Отмечается, что возле Авдеевки специалист РЭБ нарушил канал управления вражеского БПЛА и тот завис в небе.
«Неподвижную мишень бойцы ГПСУ успешно сбили, а остатки квадрокоптера упали возле позиций пограничников», - добавили пограничники.