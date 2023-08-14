Сколько на самом деле нужно ходить каждый день, чтобы быть здоровым 14.08.2023, 18:37

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Ученые дали ответ.

Долгое время акцентировали на том, что 10 тысяч в день являются своеобразным «магическим» пределом для поддержания формы и здоровья. Но новое исследование указывает на то, что даже меньше – 5 тысяч шагов, может быть достаточным для достижения положительных результатов. Об этом пишет BBC.

Исследование, в котором участвовало более 226 000 человек со всего мира, подтвердило, что 4 тысячи шагов достаточно, чтобы начать снижать риск преждевременной смерти по какой-либо причине. Чуть более 2300 достаточно, чтобы извлечь пользу для сердца и сосудов.

Ученые утверждают, что чем больше шагов вы делаете, тем больше пользы для здоровья получаете. Каждая дополнительная 1000 шагов более 4000 снижает риск преждевременной смерти на 15%.

Исследователи из Медицинского университета в Лодзи (Польша) и Школы медицины университета Джона Хопкинса (США) выяснили, что преимущества ходьбы имеют место для людей всех возрастов и пола, независимо от места жительства. Однако наиболее заметные положительные эффекты наблюдались среди лиц моложе 60 лет.

Профессор Мацей Банах из Лодзкого университета сказал, что хотя количество передовых лекарств для лечения растет, они не являются единственным ответом.

«Я считаю, что мы всегда должны подчеркивать, что изменения образа жизни, включая диету и физические упражнения, которые были главным героем нашего анализа, могут быть, по крайней мере, такими же или даже более эффективными для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и продления жизни», – сказал он.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, недостаточная физическая активность является причиной 3,2 миллиона смертей ежегодно – это четвертая по частоте причина в мире.

Хани Файн, личный тренер и инструктор глобальной фитнес-компании Barry's, подчеркивает проблемы, которые возникают из-за того, что ты сидишь слишком долго.

«Это может замедлить ваш метаболизм и повлиять на рост и силу мышц, что может повлечь боль», – рассказывает она BBC.

«Слишком длинное сиденье также может повлечь за собой всевозможные проблемы со спиной, мы часто встречаемся с людьми, работающими в офисе, которые их спины постоянно находятся в напряженном сжатом положении, что вызывает гораздо больше проблем в дальнейшей жизни».

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