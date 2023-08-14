закрыть
14 августа 2023, понедельник, 19:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Командующий Воздушных сил показал, как ночью С-300 и Gepard отбили атаку РФ под Одессой

  • 14.08.2023, 18:47
Командующий Воздушных сил показал, как ночью С-300 и Gepard отбили атаку РФ под Одессой

Видео.

Ночью российские войска атаковали Одессу и область. Вражеские дроны и ракеты уничтожали с помощью украинских систем С-300 и Gepard.

Об этом сообщает командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

«Боевая работа подразделений противовоздушной обороны ночью 14 августа 2023 года в Одесской области», - говорится в сообщении.

Олещук продемонстрировал, как система С-300 и Gepard уничтожала вражеские цели.

«Вместе - к победе!», - добавил командующий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип
«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип
Драндулет на Луне
Драндулет на Луне Александр Невзоров
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир Дмитрий Бондаренко