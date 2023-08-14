Командующий Воздушных сил показал, как ночью С-300 и Gepard отбили атаку РФ под Одессой
- 14.08.2023, 18:47
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Ночью российские войска атаковали Одессу и область. Вражеские дроны и ракеты уничтожали с помощью украинских систем С-300 и Gepard.
Об этом сообщает командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.
«Боевая работа подразделений противовоздушной обороны ночью 14 августа 2023 года в Одесской области», - говорится в сообщении.
Олещук продемонстрировал, как система С-300 и Gepard уничтожала вражеские цели.
«Вместе - к победе!», - добавил командующий.