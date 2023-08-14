Появился прямой рейс из Беларуси в Индию 3 14.08.2023, 19:01

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Что туроператоры предлагают посмотреть и сколько это стоит.

Прямой регулярный рейс «Белавиа» из Минска в Дели запустили 11 августа. Это уже вызвало ажиотаж у профессионалов турбизнеса, пишет Республиканский союз туристических организаций. Время в пути — 7 часов. Пока белорусы смогут летать один раз в неделю, с 29 сентября рейсов будет уже два.

Сейчас белорусские туроператоры «верстают и шлифуют» программы — в соответствии с предполагаемым спросом. «Теперь предстоит, по сути, создать новый продукт — ориентированный на направление с прямым вылетом и определенную массовость», — отметили в РСТО.

Специалисты в сфере туризма советуют выбирать базовые программы типа «Золотой треугольник» (Дели — Джайпур — Тадж-Махал) или «Золотой треугольник + Гоа» — с отдыхом на море. Рекомендуется бронировать четырехзвездочные отели.

«Золотой треугольник» с ночевкой в двухместном номере обойдется одному человеку в 3900 рублей (около 1200 долларов) за 8 ночей. А вот тур на двоих «Золотой Треугольник + отдых в Керале» может стоить и до почти 17 тысяч рублей (6730 долларов) за 15 ночей, причем в трехзвездочном отеле.

К этой программе можно добавить:

Храмы Камасутры в Каджурахо — от 5083 рублей (1564 долларов).

Отдых в Гоа, Керале, на Шри-Ланке — от 5141 рублей (1582 долларов) за 14 ночей.

Варанаси — город на берегу священного Ганга — одно из самых мистических и необычных мест на планете (стоимость здесь и далее не названа).

Туры с посещением индийских фестивалей Дивали, Холи и других.

Туры на Новый год (сейчас — оптимальное время для бронирования, считают туроператоры).

Пляжный отдых в штате Гоа и оздоровление в центрах аюрведы в штате Керала.

Йога-туры, в том числе в предгорья Гималаев.

Отдых на Андаманских островах.

Андаманские острова — это «индийские Мальдивы», которые пока не так популярны у белорусских туристов, но являются настоящей туристической жемчужиной, отмечают туристические эксперты.

Напомним, просто билет в одну сторону до Дели с багажом обойдется от 319 евро, в обе — от 569. Для сравнения, билет на прямой рейс «Аэрофлота» из Москвы в Дели стоит в два раза дешевле — около 160 евро.

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