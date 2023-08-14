Украинские воины дроном уничтожили российский катер с экипажем на южном направлении

Украинские воины дроном уничтожили российский катер с экипажем на южном направлении1
- 14.08.2023, 19:04
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Видеофакт.
Украинские военные обнаружили вражеский катер вместе с экипажем и с помощью FPV-дрона уничтожили его. Россиянам не помогло даже маневрирование на воде, беспилотник смог догнать плавсредство.
Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВС Украины.
«FPV-дрон воинов ССО Украины уничтожает катер с российскими оккупантами. Кадры операторов 73-го морского центра специального назначения», - говорится в сообщении.
Отмечается, что воины Сил специальных операций, которые работают на южном направлении, сняли момент уничтожения противника. На видео показано, как операторы ССО направляют беспилотник в лодку россиян.
«Те пытаются маневрировать по воде, одновременно дрон заходит на траекторию удара. Несмотря на попытки российских военных вывести лодку из-под удара плавсредство с экипажем из трех бойцов было уничтожено», - добавили в командовании.