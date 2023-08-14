В Польше задержали белоруса с паспортом гражданина мира 2 14.08.2023, 19:13

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Он пытался улететь в Египет.

В аэропорту польского города Катовице пограничники задержали 31-летнего белоруса, который предоставил в качестве удостоверения личности паспорт гражданина мира, выданный ему Всемирным правительством, пишет Силезское пограничное управление. На это обратило внимание издание MOST.

Чтобы подтвердить подлинность документа, мужчина предоставил «Легализацию международного документа, удостоверяющего личность», выданную на трех языках. В этой легализации был штамп Мазовецкого воеводского управления, подлинность которого вызвала сомнения проверяющих.

Белорус рассказал пограничникам, что собирается по этому паспорту лететь в Египет, и показал купленный билет на самолет и подтверждение брони отеля. Поскольку мужчина не предоставил больше никаких документов удостоверяющих личность, а также отметки о легальном пересечении польской границы, его задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение — ему инкриминируется попытка пересечения границы Польши с нарушением правил и при использовании документа, не дающего на это права, а также использование поддельного документа.

11 августа также решался вопрос о его депортации — но какое решение было принято, не сообщается.

Паспорт гражданина мира (World Passport) — документ, выдаваемый «Всемирным правительством граждан мира», некоммерческой организацией, основанной в 1953 году в США. НГО позиционирует этот паспорт как документ для международных поездок. Тем не менее национальные правительства обычно относятся к нему с большим скепсисом: не принимают вовсе или принимают с нотариальным подтверждением. Цены на такие паспорта стартуют от 55 долларов.

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