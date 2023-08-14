В США во время авиашоу разбился истребитель МиГ-23 2 14.08.2023, 19:24

4,112

Видео.

Вечером 13 августа в американском штате Мичиган разбился истребитель МиГ-23, экипажу удалось выжить. Об этом сообщила пресс-служба Детройтского аэропорта.

Сообщается, что авария произошла в ходе авиашоу в музее авиации. Демонстрационный самолет упал на парковку жилого комплекса в городе Бельвилл около Детройта.

В результате крушения никто ни в жилом комплексе, ни на авиашоу не пострадал. Были повреждены несколько автомобилей.

Пилот и второй член экипажа катапультировались. Их госпитализировали в качестве меры предосторожности, но, как выяснилось, они не получили серьезных травм. Федеральное авиационное управление США начало расследование причин аварии.

МиГ-23 – многоцелевой истребитель советского производства. Его разработали в 60-х, серийное производство было прекращено в 1985 году. Самолеты МиГ-23 различных модификаций экспортировались во множество стран.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».