Германия планирует ежегодно выделять 5 млрд евро на помощь Украине 14.08.2023, 19:45

Это, в том числе, касается и поставок оружия.

Германия хочет каждый год выделять по 5 миллиардов евро для помощи Украине. Это, в том числе, касается и поставок оружия.

Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообщает «Укринформ».

Во время своего визита в Киев он рассказал, что в Германии уже разработали программу для ежегодного финансирования помощи Украине. Но для того, чтобы она вступила в силу, такую инициативу еще должен утвердить немецкий парламент.

Линднер заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину «столько, сколько нужно». По его словам, ФРГ уже предоставила Украине 22 млрд евро финансовой поддержки, из них 12 млрд евро военной помощи.

Также немецкий чиновник подписал со своим украинским коллегой Сергеем Марченко декларацию о намерениях усилить сотрудничество между странами.

Она предусматривает, что Германия будет предоставлять Украине консультативную помощь в сферах таможенной политики, мониторинга финансовых рынков, управления государственными инвестициями и приватизации госпредприятий.

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