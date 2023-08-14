Цукерберг отказался от боя с Маском, пока тот не «станет серьезнее» 8 14.08.2023, 20:04

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Владелец Twitter резко ответил основателю Facebook.

Основатель соцсети Facebook, американский бизнесмен Марк Цукерберг опубликовал комментарий относительно планов провести бой с владельцем Twitter Илоном Маском 13 августа в своей новой соцсети Threads. Он заявил, что собирается «идти дальше».

«Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что Илон несерьезен и пришло время двигаться дальше. Я предложил настоящую дату. [Президент Ultimate Fighting Championship (UFC)] Дана Уайт предложила сделать это законным благотворительным мероприятием. Илон не подтверждает дату, затем говорит, что ему нужна операция, а теперь вместо этого просит провести тренировку на моем заднем дворе», – написал он.

Цукерберг отметил, что когда Маск всерьез отнесется к бою как к официальному мероприятию, то может с ним связаться.

«Я собираюсь сосредоточиться на соревнованиях с людьми, которые серьезно относятся к спорту», – добавил он.

Сам Маск в Twitter в ответ на это использовал в отношении Цукерберга слово chicken, которое имеет значение «цыпленок» и «трусить». Он повторил это в комментарии о том, что Цукерберг не может есть курицу, потому что в его случае «это означало бы каннибализм».

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