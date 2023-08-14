Пентагон обнародовал список вооружения, которое вошло в новый пакет помощи Украине 14.08.2023, 20:31

Стоимость пакета – $200 миллионов.

Министерство обороны США обнародовало перечень вооружения, которое войдет в новый пакет военной помощи Украине, объявленный 14 августа.

Стоимость пакета – $200 млн, он выделен по системе президентского сокращения (из запасов Пентагона) из средств, появившихся в результате бухгалтерской ошибки, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен. Как писали американские СМИ, оборонное ведомство неправильно подсчитало сумму военной помощи Украине, присвоив американскому оружию, отправленному для ВСУ, более высокую стоимость. Таким образом, пересчет стоимости привел к высвобождению дополнительной суммы.

Это уже 44-й пакет помощи Украине, выделенный из запасов Пентагона с августа 2021 года, сообщили в министерстве.

«Он включает дополнительные боеприпасы для ПВО, артиллерийские и танковые боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование, которое поможет Украине противостоять продолжающейся агрессивной войне России», – отметили в ведомстве.

В список вошли:

дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

оборудование и системы для разминирования;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

120-мм танковые боеприпасы;

ракеты с оптическим наведением (TOW);

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

37 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

58 прицепов для перевозки воды;

более 12 млн патронов к стрелковому оружию и гранат;

боеприпасы для разрушения препятствий;

запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Всего США выделили $43,7 млрд на помощь Украине в области безопасности с начала работы администрации президента США Джо Байдена, в том числе более $43 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, говорится в сообщении Пентагона.

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