Украинские бойцы уничтожили российскую БМП-1 в Луганской области
- 14.08.2023, 21:06
Видеофакт.
В Луганской области украинские воины 100-й бригады теробороны Волыни отследили вражескую бронетехнику и атаковали ее во время движения ударным беспилотником. Двое российских военных получили ранения.
Об этом сообщили в телеграм-канале бригады, передает Цензор.НЕТ.
«На этот раз в Серебрянском лесу на Луганщине не повезло вражеской боевой машине пехоты (БМП-1), которая решила обстреливать наши позиции», – говорят украинские защитники.