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Украинские бойцы уничтожили российскую БМП-1 в Луганской области

  • 14.08.2023, 21:06
Украинские бойцы уничтожили российскую БМП-1 в Луганской области

Видеофакт.

В Луганской области украинские воины 100-й бригады теробороны Волыни отследили вражескую бронетехнику и атаковали ее во время движения ударным беспилотником. Двое российских военных получили ранения.

Об этом сообщили в телеграм-канале бригады, передает Цензор.НЕТ.

«На этот раз в Серебрянском лесу на Луганщине не повезло вражеской боевой машине пехоты (БМП-1), которая решила обстреливать наши позиции», – говорят украинские защитники.

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