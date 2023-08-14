В РПЦ разработали надувные храмы для войны в Украине 13 14.08.2023, 21:40

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Фотофакт.

На форуме «Армия-2023» представили машину с военно-полевым храмом, которую планируется использовать в зоне боевых действий, в том числе в Украине. Молельня представляет собой надувную палатку 4 на 4 метра, которая может вместить взвод солдат, рассказал «РИА Новости» иерей Борис Гришин.

«Развернул, быстренько надул, послужил, закрылся и уехал. Если с учетом два человека (собирают) и все иконы развешать, до 10 минут можно ее развернуть, накачать. Складывать чуть побольше — минут 15», — рассказал он.

Гришин уточнил, что сам автомобиль полностью автономен и работает без палатки. С его помощью священник может добраться до военных в «красной зоне».

Машина модульная, основа — сваренный профильный алюминий для облегчения конструкции. В ней есть холодильник, душ, умывальник, биотуалет и два спальных места, одно из которых предназначено для водителя. Гришин отметил, что, так как священнику нельзя брать в руки оружие, водитель одновременно выполняет функции охранника.

По словам иерея, надувной храм также можно использовать во время учений и полевых выходов. При этом Гришин добавил, что пока это только экспериментальный образец, который не тестировался в зоне боевых действий.

Между тем в ВДВ уже порядка 10 лет применяются аэромобильные храмы, состоящие из надувной палатки с небьющейся церковной утварью и прицепа с модулем жизнеобеспечения. Их десантирование проводится при помощи стандартной платформы для техники ВДВ — П-7.

Модуль жизнеобеспечения включает в себя дизель-генератор мощностью 6 килоВатт, а также холодильник и кондиционер, которые создают специальные условия для хранения церковной утвари. Кроме того, аэромобильный храм имеет мультимедийный блок: кинобудку, кинопроектор, колонки и другие аксессуары.

В апреле этого года патриарх Кирилл назначил главного священника по работе с военнослужащими, участвующими в боях с Украиной. Им стал клирик Санкт-Петербургской епархии, протоиерей Димитрий Василенков.

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