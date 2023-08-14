На Свислочи в Минске нашли необычную черепаху 4 14.08.2023, 21:54

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В дикой природе Беларуси такие черепахи не обитают.

Недавно в Минске на Свислочи нашли необычное животное. Оказалось, что это красноухая черепаха — инвазивный для нашей фауны вид. Почему в том, что такие черепахи попадают в наши водоемы, нет ничего хорошего, пишет «Дзікая прырода побач».

В дикой природе Беларуси, в основном на Полесье, обитает только один аборигенный вид черепах — болотная черепаха. Она включена в Красную книгу Беларуси.

Что касается красноухих черепах — то это американский вид, раньше их продавали в магазинах и с рук. Люди покупали милых маленьких черепашат, забавлялись некоторое время, а потом, когда те вырастали до размеров с тарелку (до 20 см), избавлялись от них, выпуская в водоемы. Но так делать нельзя!

Красноухая черепаха — агрессивный конкурент нашей болотной черепахи. Пока не известно, как она адаптируется, но рисковать нельзя. На юге Европы проблема уже есть. С потеплением климата этому животному могут понравиться и белорусские водоемы.

Страны ЕС еще в 1997 году запретили ввоз этого инвазивного вида на свою территорию. В Беларуси запрет завоза и продажи красноухих черепах начал действовать с 1 августа 2022 года.

Помните, что экзотических животных выпускать на свободу в Беларуси нельзя. Это тоже незаконно.

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