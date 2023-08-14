«Челси» купил 21-летнего эквадорца за рекордные для английского футбола деньги 14.08.2023, 22:11

1,606

Мойсес Кайседо

Мойсес Кайседо подписал восьмилетний контракт.

21-летний полузащитник Мойсес Кайседо подписал восьмилетний контракт с лондонцами до лета 2031 года, сообщает пресс-служба клуба.

«Я счастлив присоединиться к «Челси»! Я так рад быть здесь, в этом большом клубе, и мне не пришлось дважды думать, когда мне позвонили из «Челси», я просто знал, что хочу подписать контракт с этим клубом. То, что я здесь, — это просто сбывшаяся мечта, и я не могу дождаться того, чтобы начать работать с командой», — сказал Кайседо.

По данным Sky News, сумма трансфера стала рекордной для английского футбола и составила €133,5 млн (115 миллионов фунтов).

Предыдущий рекорд был установлен буквально месяц назад, когда Деклан Райс перешел из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 122 миллиона евро.

В прошлом сезоне Кайседо провел 43 матча за «Брайтон», забил один гол.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».