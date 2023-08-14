Ученые обнаружили уникальное морское существо с 20 «руками» 14.08.2023, 22:30

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Новый вид нашли в водах Антарктиды.

Ученые в водах Антарктиды обнаружили новый вид животных, которые имеют два десятка «рук» и способны частично менять свой цвет.

Об этом пишет Business Insider.

Это морское существо имеет 20 так называемых «рук», каждая из которых может достигать 20 см длиной. Новый вид животных назвали антарктической клубничной морской лилией.

Так называемые «руки» помогают этому существу перемещаться в воде. Новый вид «родственник» морских звезд, морских огурцов и других иглокожих. Но эти существа выделяются большим количеством «рук», ведь у большинства морских лилий всего 10 таких отростков.

Морские биологи при исследованиях океанических вод Антарктиды имели цель разобраться с генеалогическим древом определенного рода морских животных под названием Promachocrinus или антарктических морских лилий. Для этого они проанализировали соответствующие образцы, впервые собранные в серии экспедиций в Южном океане, проведенных в период с 2008 по 2017 год.

К сожалению, ученые пока не располагают достаточной информацией о новых существах. Они четко идентифицировали только один вид как принадлежащий к этому роду и называется он Promachocrinus kerguelensis.

Ученые проанализировали ДНК и форму тела существ, и на основание этого классифицировали семь других видов Promachocrinus, в том числе четыре вида, ранее неизвестные.

Самым интересным видом является Promachocrinus fragarius - антарктическая клубничная морская лилия. Центральное тело животного похоже на клубнику, а его цвет может изменяться от пурпурного до темно-красного. Эти животные обитают на глубине от 65 до 1170 м.

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