Норвегия передаст ВСУ системы борьбы с российскими беспилотниками 14.08.2023, 22:41

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Они будут переданы безвозмездно.

Норвегия предоставит Украине системы борьбы с вражескими беспилотниками. Об этом сообщает пресс-служба норвежской компании Kongsberg Defense & Aerospace (KONGSBERG), которая занимается производством оружия.

Компания подписала контракт с Международным фондом для Украины на поставку систем противодействия беспилотным авиационным системам (C-UAS), которые будут безвозмездно переданы Украине.

Речь идет о нескольких системах CORTEX Typhon, разработанных для противодействия широкому спектру дронов с инструментами, позволяющими нанести урон или иным образом обезвредить воздушную угрозу. Контракт подписан на 56 млн фунтов стерлингов (около $71 млн).

Президент оборонной компании Эйрик Ли заявил, что этот контракт значительно расширит возможности ВСУ.

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