В Беларуси решили проверить на десятиклассниках, помогут ли школьные знания решать жизненные проблемы 2 14.08.2023, 23:32

Исследование будет включать три составляющие.

Специалисты решили проверить, соответствуют ли знания, которые дети получают на уроках, тому, что нужно им в практической жизни. В связи с этим в школах страны пройдет национальное исследование качества образования. Первыми его участниками будут 10-классники. Провести мониторинг среди них планируют в ноябре 2023-го. Такая информация появилась на Национальном образовательном портале.

Исследование будет включать три составляющие. Это диагностическая работа, анкетирование учащихся и педагогических работников. Диагностическая работа рассчитана на полтора часа: две 40-минутные сессии и 10-минутный перерыв. Она будет содержать задания по двум областям функциональной грамотности: читательской и математической либо естественнонаучной и финансовой. Смысл работы — проверить, могут ли ученики использовать полученные на уроках знания для решения жизненных проблем. Для этого парням и девушкам придется разобраться в смоделированных для них заданиях.

Тренировочные варианты диагностической работы планируют разместить на Национальном образовательном портале в начале 2023/2024 учебного года.

Среди задач исследования:

определить уровень функциональной грамотности школьников, у которых за плечами уже есть 9 классов;

выявить, соответствует ли школьное образование запросам учеников и их законных представителей;

проинформировать общество о качестве подготовки подрастающего поколения к полноценному участию в жизни страны и эффективному решению жизненных вопросов.

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