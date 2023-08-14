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В Беларуси решили проверить на десятиклассниках, помогут ли школьные знания решать жизненные проблемы

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  • 14.08.2023, 23:32
В Беларуси решили проверить на десятиклассниках, помогут ли школьные знания решать жизненные проблемы

Исследование будет включать три составляющие.

Специалисты решили проверить, соответствуют ли знания, которые дети получают на уроках, тому, что нужно им в практической жизни. В связи с этим в школах страны пройдет национальное исследование качества образования. Первыми его участниками будут 10-классники. Провести мониторинг среди них планируют в ноябре 2023-го. Такая информация появилась на Национальном образовательном портале.

Исследование будет включать три составляющие. Это диагностическая работа, анкетирование учащихся и педагогических работников. Диагностическая работа рассчитана на полтора часа: две 40-минутные сессии и 10-минутный перерыв. Она будет содержать задания по двум областям функциональной грамотности: читательской и математической либо естественнонаучной и финансовой. Смысл работы — проверить, могут ли ученики использовать полученные на уроках знания для решения жизненных проблем. Для этого парням и девушкам придется разобраться в смоделированных для них заданиях.

Тренировочные варианты диагностической работы планируют разместить на Национальном образовательном портале в начале 2023/2024 учебного года.

Среди задач исследования:

определить уровень функциональной грамотности школьников, у которых за плечами уже есть 9 классов;

выявить, соответствует ли школьное образование запросам учеников и их законных представителей;

проинформировать общество о качестве подготовки подрастающего поколения к полноценному участию в жизни страны и эффективному решению жизненных вопросов.

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