закрыть
15 августа 2023, вторник, 3:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Чехии среди груза бананов нашли кокаин на €83 млн

  • 15.08.2023, 2:51
В Чехии среди груза бананов нашли кокаин на €83 млн

Изъятая партия является одной из крупнейших в истории Чехии.

В распределительном центре сети магазинов Albert в Клечанах под Прагой полиция обнаружила в партии бананов 646 кг кокаина. Стоимость изъятого наркотика составляет около 2 млрд крон (чуть более €83 млн). Об этом рассказала 14 августа пресс-секретарь Национального штаба по борьбе с наркотиками Люция Шмолдасова, сообщает «Радио Прага».

При разгрузке поддонов с органическими бананами сотрудники склада заметили подозрительные пакеты и вызвали полицию. При обыске были найдены килограммовые пакеты с подозрительным порошком. Выборочная проверка показала, что это наркотическое вещество, точнее – кокаин, сказала Шмолдасова.

По предварительным данным, изъятая партия является одной из крупнейших в истории Чехии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип
«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип
Драндулет на Луне
Драндулет на Луне Александр Невзоров
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир Дмитрий Бондаренко