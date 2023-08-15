В Чехии среди груза бананов нашли кокаин на €83 млн 15.08.2023, 2:51

Изъятая партия является одной из крупнейших в истории Чехии.

В распределительном центре сети магазинов Albert в Клечанах под Прагой полиция обнаружила в партии бананов 646 кг кокаина. Стоимость изъятого наркотика составляет около 2 млрд крон (чуть более €83 млн). Об этом рассказала 14 августа пресс-секретарь Национального штаба по борьбе с наркотиками Люция Шмолдасова, сообщает «Радио Прага».

При разгрузке поддонов с органическими бананами сотрудники склада заметили подозрительные пакеты и вызвали полицию. При обыске были найдены килограммовые пакеты с подозрительным порошком. Выборочная проверка показала, что это наркотическое вещество, точнее – кокаин, сказала Шмолдасова.

По предварительным данным, изъятая партия является одной из крупнейших в истории Чехии.

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