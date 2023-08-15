«Отношение как к мясу» 15.08.2023, 3:26

Военный РФ рассказал о потерях среди пехоты.

Военнослужащий РФ пожаловался на значительные потери среди пехоты во время войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что во время перехвата можно услышать голос отца оккупанта.

Отношение как к мясу

«Ну, как мясо, я понял. Отношение как к мясу», - сказал отец.

Он уточнил, что российское командование решило забрасывать телами все подряд, из них почти «вагнеровцев» сделали.

Среди пехоты значительные потери

«Пацаны, главное, держитесь, самое главное», - добавил отец оккупанта.

Также он уточнил, что он понимал, к чему это все идет. Его сын рассказал о больших потерях среди пехоты РФ.

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