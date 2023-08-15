«Отношение как к мясу»
- 15.08.2023, 3:26
Военный РФ рассказал о потерях среди пехоты.
Военнослужащий РФ пожаловался на значительные потери среди пехоты во время войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что во время перехвата можно услышать голос отца оккупанта.
Отношение как к мясу
«Ну, как мясо, я понял. Отношение как к мясу», - сказал отец.
Он уточнил, что российское командование решило забрасывать телами все подряд, из них почти «вагнеровцев» сделали.
Среди пехоты значительные потери
«Пацаны, главное, держитесь, самое главное», - добавил отец оккупанта.
Также он уточнил, что он понимал, к чему это все идет. Его сын рассказал о больших потерях среди пехоты РФ.